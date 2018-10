Soome politsei ei taha Airiston Helmi juurdlusega seotud Eesti ja Vene kodanikku eeluurimisvangistusest vabastada – on leidunud uut materjali

„Vene kahtlusaluse osas arutatakse asja teisipäeval ja Eesti kahtlusaluse osas kolmapäeval,” ütles Soome keskkriminaalpolitsei kriminaalkomissar Antti Perälä Ylele.

Politsei ei taha, et mehed eeluurimisvangistusest vabadusse pääseksid.

Politsei nõuab vangistuse jätkamist samadel põhjendustel kui 2. oktoobril, kui viimati vangistuse pikendamist arutati.

„Politsei taotleb vangistuse jätkamist tõenäolistel põhjustel kahtlustatuna raskes maksupettuses,” ütles Perälä.

Soome keskkriminaalpolitseil on suur hulk konfiskeeritud materjali, mis saadi Turu saarestikus ja mandril toimunud ulatuslike läbiotsimiste käigus.

Perälä sõnul ollakse materjali suure hulga tõttu juurdluses alles algjärgus. Seni on aga materjali hulgast leidunud juurdluse seisukohalt märkimisväärseid asju.

„On leidunud uut ja huvitavat materjali, aga ma ei hakka praeguses staadiumis täpsustama, mis materjal see on ja millega see seotud on,” ütles Perälä.

Politsei kinnitab, et tegemist on endiselt tavalise majanduskuriteo juurdlusega.