Soome poliitikud nõuavad selgitust GPS-i segamise kohta NATO õppuse ajal

Yle teatas täna, et nädala alguses anti õhuliiklusele hoiatus GPS-navigatsiooni ulatuslike häirete kohta Lapimaal, mille taga Norra väitel on Venemaa ja mis olid seotud NATO õppusega Trident Juncture.

Vanhanen kõrvutas GPS-i segamist õhupiiri rikkumistega. Ta nõudis, et Soome vastaks ka praegusel juhul samamoodi.

„Õhupiiri rikkumiste osas on Soome omaks võtnud selge seisukoha. Need avalikustatakse, neid uuritakse ja neile reageeritakse kohe. Minu arvates on see lennuohutuse seisukohalt täiesti kõrvutatav asi. On väga tähtis, et neid väiteid selgitatakse ja neile reageeritakse,” ütles Vanhanen.

Vanhanen rõhutas, et toetub avalikult levitatud informatsioonile ja tal ei ole informatsiooni selle kohta, kes on GPS-i segamise taga.

Soome võimud ei ole kommenteerinud, kust segamine lähtus, aga Norra võimud on näidanud näpuga Venemaa suunas.

Välisminister Soini on valmis asja väliskomisjonile selgitama.

„Alati, kui komisjoni esimees midagi palub, on talle vastatud. Tuleb nüüd vaadata, mida see palve konkreetselt sisaldab. Seejärel vastame kindlasti,” ütles Soini Eduskuntas.