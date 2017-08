Soome poliitik „Husu“ Hussein tunnistas moslemite pussitamise kohta eksliku info levitamist

Soome poliitik ja ajakirjanik Abdirahim „Husu“ Hussein kirjutas esmaspäeval Facebookis väidetavast moslemite pussitamisest Vantaas, millest ta sai teada ühe ohvri emalt. Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutas siis, et ohvri sõnul võis ühe ründaja jutu järgi järeldada tema eesti päritolu.

Hussein kirjutas Facebookis, et üks ohvritest on haiglas intensiivraviosakonnas kriitilises seisundis, vahendab Iltalehti.

Teisipäeval rahustas olukorda juhtumi juurdluse juht, kriminaalkomissar Juha Springare, kes kinnitas, et politsei uurib juhtumit raske kallaletungi katsena, kuid teatas, et selle tagajärjel keegi haiglasse ei sattunud.

Teisipäeva pärastlõunal tunnistas osa oma levitatud informatsioonist vigaseks ka Hussein.

„Senimaani selgunu põhjal ei ole muu hulgas valesti mõistmiste ja ekslike sõnavalikute tõttu mulle räägitud ülevaade juhtunust olnud nii dramaatiline, kui mulle mõista anti,“ kirjutas Hussein oma Uusi Suomi blogis.

Husseini sõnul anti ohvrile esmaabi, mitte ei viidud teda intensiivraviosakonda. Politsei andmetel polnud esmaabigi tarvis.

Hussein ütles Iltalehtile, et tegemist ei ole alusetu kuulujutuga, vaid inimesi on pussitatud.

„Tegemist ei ole vale või loo väljamõtlemisega,“ ütles Hussein.

Siiski märkis Hussein, et ta oleks võinud oodata faktide kinnitust leidmist, enne sündmustest kirjutamist. Ta kordas, et tal ei olnud mingit põhjust räägitus kahelda ning juhtum ise ei ole väljamõeldud.

Loe veel

Seotud lood: Soomes osales väidetavalt eesti aktsendiga mees sisserändaja pussitamises

Iltalehti intervjueeritud mehe sõnul küsisid pussitanud soomlased enne oma tegu, kas ohvrid on moslemid. Nii räägiti ka Husseinile.

Politsei ei kinnitanud teisipäeval, et tegu oli rassistlik, kuid Springare sõnul on see üks juhtumi uurimisliinidest.