Soome pelgab: kas Saksamaalt levivad Soome ideed lühendada kõvasti töönädalat?

Saksamaal nõuavad osad metallitöölised 28-tunnist töönädalat Foto: Arno Mikkor

Saksamaal peetakse viimastel päevadel debatte osade tööliste töönädala lühendamise üle. Soome kardab, et kuna Saksamaa on neile sedavõrd tähtis kaubanduspartner, mõjutab sealne meelsus ka Soome töötajaid ja need hakkavad samuti lühemat töönädalat nõudma, kirjutab Iltalehti.