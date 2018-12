Soome pealinnas tapeti jõululaupäeval 7-aastane poiss

Soome pealinnas Helsingis tapeti jõululaupäeval 7-aastane poiss. Politsei võttis mõrvakahtlusega kinni 36-aastase mehe.

Politsei on avalikkusele edastanud juhtunu kohta väga vähe informatsiooni ja teada on vaid see, et laps mõrvati 24. detsembril kodu lähedal. Politsei võttis kahtlusaluse sündmuskohal kinni, kuid pole teada, kas ta tundis ohvrit.

Intsident toimus Arabianranta linnajaos ja üleeile kogunesid kohalikud surma saanud last mälestama, süüdates küünlaid ja pidades vaikuseminutit. Tseremooniat juhtis kohalik pastror Kari Kanala, kes kõneles leinajatele lohutussõnu. Kanala andis ka teada, et leinanõustaja võtab vastu kõik, kes abi vajavad.

Politsei kinnitas Soome rahvusringhäälingule YLE vaid seda, et ei saa juhtumi kohta midagi rohkemat avalikustada, kuna see seaks uurimise ohtu.

Küll lubasid võimud, et teevad kõige varem reedel avalduse, kus täpsustavad toimunu üksikasju.