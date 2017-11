Soome parlament toetab kellakeeramisest loobumist ja valitsus hakkab seda nõudma EL-i tasemel

Soome transpordi- ja kommunikatsiooniminister Anne Berner lubas täna Eduskuntale, et hakkab Euroopa Liidu tasemel aktiivselt propageerima suveajast loobumist.

Berner ütles, et kohtub varsti Euroopa Liidu transpordivoliniku Violeta Bulciga ja võtab teema üles. Lisaks sellele lubas Berner, et Soome ministeerium võtab ühendust Euroopa Komisjoniga ja palub asja uurida, vahendab Helsingin Sanomat.

Soome parlament arutas täna transpordi- ja kommunikatsioonimisteeriumi arvamusi rahvaalgatuse kohta, mis puudutab suveajast loobumist. Nii asjaomasel Eduskunta komisjonil kui ka kogu parlamendil on ühine tahe: kellade keeramisest tuleb loobuda.

Et täna jäi mõningaid sõnavõtte veel pidamata, jätkub asja arutamine veel järgmisel nädalal, aga juba nüüd sai selgeks, et keegi ei ole suveajast loobumise vastu. Komisjoni seisukoht jääb kogu Eduskunta seisukohaks.

„See on rahvaalgatus, mille Eduskunta heaks kiidab. Kogu Eduskunta on samal seisukohal. Sellest on tulemas ajalukku jääv rahvaalgatus,” kinnitas parlamendi transpordikomisjoni esimees Ari Jalonen.

Tehnilistel põhjustel ei saa Soome parlament rahvaalgatust sellisena heaks kiita, sest asi on Euroopa Liidu käes. Kellade keeramine on kindlaks määratud direktiiviga ja sellest ei saa riigi tasemel otsusega loobuda.

Eduskunta kohustab aga Soome valitsust tegutsema Euroopa Liidu tasemel jõuliselt ja aktiivselt selle heaks, et suveajadirektiivist loobutaks. Eesmärk on, et kellakeeramisest loobutaks kogu Euroopa Liidus korraga.