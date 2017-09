Soome parlamendihoone trepil pussitasid kaks välismaa päritolu meest iseennast

Soome parlamendihoone julgeolekuülem Jukka Savola kinnitas Yle Uutistele, et kaks välismaalase taustaga noort meest tulid parlamendihoone trepile istuma ja mõlemad pussitasid iseennast.

„Meil algas just sellel ajal täiskogu istung ja kohe seal kõrval on sissepääs Eduskuntasse. Seal oli sel ajal mõnevõrra inimeste liikumist, aga keegi ei olnud mingis ohus ja need isikut ei ähvardanud kuidagi kedagi,“ ütles Savola Yle Uutistele.

Mõlemal mehel oli vastuvõtukeskuse antud kollane isikutunnistus, teatas Savola.

Helsingi politsei ei teatanud meeste kodakondsust. Politsei teatel pussitasid mehed end tõenäoliselt kõhtu, kuid nende seisundist täpsemalt ei räägita.

Mingit hoiatust või vihjet Eduskuntale eelnevalt ei tulnud.