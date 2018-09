Soome parlamendi liige on sõitnud maksumaksjate kulul taksoga üle tuhande korra, kokku 22 000 euro eest

Iltalehti vaatas läbi kõik Toivola Eduskunta haldus- ja teenuste osakonnale esitatud sõidunimekirjad.

Nende sõidunimekirjade järgi on Toivola kasutanud talle antud taksokaarti perioodil 2015. aasta 20. aprill kuni 2018. aasta 31. august kokku 1039 korda. Üle tuhande taksosõidu Soome pealinnapiirkonnas on erakordselt palju.

Toivola on sõitnud taksoga 6200 kilomeetrit. Võrdluseks: Helsingist New Yorki on linnulennult üle 6600 kilomeetri. Toivola on istunud taksos hinnanguliselt 175 tundi, mis moodustab 22-23 tavalist tööpäeva.

Toivola keskmine taksosõit on olnud 6,1 kilomeetrit pikk, kuid ligi kolmandik on olnud alla kolme kilomeetri pikkused kiired otsad. Neid on Toivola teinud 327 tükki.

Toivola taksosõidud on läinud Soome maksumaksjatele maksma kokku juba 22 000 eurot. Kui Toivola jätkab praeguses tempos valimisperioodi lõpuni, kasvab lõplik taksoarve 26 000 euroni.

Soome parlamendi liikmed võivad kasutada taksot pealinnapiirkonnas praktiliselt piiramatult, kui üks sõit ei maksa üle 70 euro. Toivola taksosõitudest on selle piiri ületanud vaid üks. Seetõttu pole sellele teemale ka tähelepanu pööratud.

Toivola taksosõitude arv on tohutu, kui võtta arvesse, et ta on sel valimisperioodil puudunud pea igalt kolmandalt täiskogu istungilt.

Eduskunta puudumiste statistika järgi on Toivola täiskogu istungitelt erinevatel põhjustel puudunud 140 korral. Istungeid on olnud kokku 455.

2016. aasta detsembrist kuni 2017. aasta juunini puudus Toivola 89 järjestikuselt istungilt haiguse tõttu. Avalikult on Toivola rääkinud depressioonist.

Haiguse ajal kasutas Toivola Eduskunta taksokaarti kokku 45 korda. Arve oli kokku 1018,80 eurot.