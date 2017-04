Soome parlamendi liige: 100 000 euro suuruse toetuse maksmisega Eesti soomepoistele tuleb kiirustada

Soome parlamendi liige Tom Packalén (Põlissoomlased) esitas kirjaliku küsimuse asjaomasele ministrile selle kohta, milliseid meetmeid kavatseb Soome valitsus tarvitusele võtta, et Eesti soomepoisid saaksid võimalikult kiiresti neile taotletud 100 000 euro suuruse koduhooldustoetuse.

Packalén tunneb suurt muret selle üle, kas see abiraha jõuab veel elus olevate soomepoisteni piisavalt kiiresti, vahendab Verkkouutiset.

„Soomepoisse on Eestis elus veel alla 50. Soomepoiste jaoks on esitatud 2018. aasta eelarvest 100 000 euro suuruse koduhooldustoetuse taotlus. Paljudel on suur mure selle pärast, et osa soomepoistest jääb sellest teenitud toetusest ilma,“ ütles Packalén.

„Seetõttu oleks äärmiselt tähtis, et Soome suudaks osutada lugupidamist soomepoistele võimalikult kohe sel Soome iseseisvuse saja aasta peo aastal. On põhjust meenutada, et paljud neist ei ole selle peoaasta järel enam meiega. Noorim soomepoiss on juba 90-aastane,“ öeldakse Packaléni pressiteates.

Packaléni sõnul on Soomel soomepoiste ees auvõlg. Packalén tuletab meelde, et Soome ei tohi unustada soomepoiste ohverdust Soome iseseisvuse säilitamise heaks.

„Soomepoisid osalesid Kannase tõrjelahingutes päris eesliinil. Et see tõrjevõit oli juuksekarva otsas, ei saa keegi meist öelda, milline juuksekarv oli otsustav. Märkimisväärne fakt on ka see, et Jätkusõjas oli umbes kümme protsenti Soome mereväest Eesti vabatahtlikud,“ sõnas Packalén. „Soome ei tohi unustada neid Jätkusõja relvavendade kangelastegusid. Eesti soomepoisid on Soome ja Eesti sõpruse ning eesti rahva Soome iseseisvuse eest tehtud ohverduste väljendus. Nüüd on viimane hetk seda sõprust mäletada.“