Soome parameedikud ja tuletõrjujad saavad kuulikindlad kiivrid ja vestid

Soome parameedikud ja tuletõrjujad varustatakse selle ja järgmise aasta jooksul kuulikindlate kiivrite ja vestidega. Põhjuseks on nendevastane vägivald ja selle oht Euroopas ja Soomes.

„Päästeteenistus satub üha sagedamini esmaabiandmise ülesannetes olukordadesse, kui esmaabi andmisele lisaks võib olla ka ettearvamatut vägivalda taustal,“ ütles Soome siseministeeriumi päästejuht Esko Koskinen Yle Uutistele.

„Turu juhtum on osa Euroopa tegelikkusest. Kui selline asi on ka Soome saabunud, on järeldus see, et hakkame varakult liigutama,“ lisas Koskinen.

Näiteks Helsingi peapäästejaamas Kallios on parameedikutel olnud ohuolukordade jaoks juba pikka aega kasutusel pussitamisevastased vestid. Päästetöötajatel tuleb Helsingis vägivaldseid olukordi ette umbes kord nädalas.

„Hiljuti läksid parameedikud patsiendi juurde ja neile läheneti noaga. Parameedikud pidid põgenema kiirabiautosse ja sulgema uksed, aga lõpuks lõppes olukord päris hästi,“ rääkis Jorma Riihelä Helsingi linna päästeametist.

Soome siseministeerium on andnud päästetöötajatele juhiseid ka ametirõivaste kasutamise kohta. Ministeerium soovitab vältida vabal ajal ametirõivastes liikumist ja soovib, et ametirõivastes välditaks ühistranspordi kasutamist.

„Euroopas on tulnud ette mitmeid olukordi, kus ametirõivastes personali on rünnatud. Siis on sihtmärgiks olnud eelkõige politsei ja kaitsejõud. Mõte on selles, et kui see nähtus saabub Soome, oleksime juba ette selleks olukorraks valmistunud,“ lausus Koskinen.