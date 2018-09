Soome opositsioon algatab välisminister Soini umbusaldushääletuse abordivastasuse tõttu

Opositsioonierakonnad avaldavad Soinile umbusaldust ülejärgmisel nädalal, kui Eduskuntas arutatakse eelarvet, vahendab Ilta-Sanomat.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimehe Antti Lindtmani sõnul on Soini tegutsenud välisministrina korduvalt naiste õiguste vastu. Naiste õigused on Lindtmani sõnul keskne inimõiguste küsimus ja tähtis osa Soome välispoliitilisest kursist.

„Maailmas, kus naiste õigustele üha rohkem väljakutseid esitatakse, ei ole õige, et Soome välisminister tegutseb Soome ühtse välispoliitilise kursi vastaselt,” ütles Lindtman pärast opositsioonierakondade kohtumist Eduskuntas.

Lindtman usub, et parlamandi enamus on Soini tegevuse vastu.

Kui umbusaldusavalduse poolt on Eduskunta enamus, tähendab see Lindtmani sõnul seda, et Soini peab ametist lahkuma.