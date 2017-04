Soome õpetaja sai eestlasest õpilase mõnitamise eest karistada

Espoos asuva õhtukooli Omnia eestlasest õpilane kaebas võrdõigusvolinikule, et õpetaja mõnitas teda tunnis rahvuspõhiste solvangutega.

Kokkuleppe korras maksab kool õpilasele kiusamise eest 2000 euro suuruse hüvitise, kirjutab Helsingin Sanomat. Õpetaja sai solvavate väljendite kasutamise eest distsiplinaarkaristuse.

Võrdõigusvolinik Kirsi Pimiä märkis, et rahvuspõhist diskrimineerimist ei saa sallida, kuid eriliseks muutis olukorra asjaolu, et kiusajaks osutus õpetaja. „Praegusel juhul kasutas õpetaja solvavaid väljendeid teiste õpilaste kuuldes, mis on alandav,“ märkis volinik. „Kiusamine ei puuduta ainult ohvrit. Kui selline asi juhtub, peab haridusasutus kõigile õpilastele näitama, et õpetaja käitumine pole aktsepteeritav.“

Kooli direktor Sampo Suihko kinnitas, et Omnia suhtub probleemi tõsiselt ja on teinud juhtunust vajalikud järeldused.