Soome on palunud Turu saarestiku rahapesujuurdluses rahvusvahelist abi, aga mitte Eestist ega Venemaalt

Abipalve puudutab rahapesu. See tähendab, et mõnes teises riigis on hangitud raha, mis on kahtlustuse järgi pestud Soomes, vahendab Yle Uutiset.

„Meil on teada järgmine maa, kust minna küsima. See ei ole Venemaa ega Eesti,” ütles Taskila.

Politsei ei räägi täpsemalt millise rahapesukuriteoga tegemist on. Raske maksupettus on seevastu politsei kahtluse järgi toime pandud Soomes.

Nendes kuritegudes kahtlustatuna taotleb politsei täna ühe Eesti ja ühe Venemaa kodaniku vahi alla jätmist.

Kõiki kuritegudes kahtlustatavaid ei ole kätte saadud ja nende asupaigad ei ole teada. Taskila ei öelnud, kui palju kahtlusaluseid on.