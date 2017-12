Soome õhujõud: endisest vähem lennukeid lendab Soome lahel „pimedalt”

Üha vähem riiklikke õhusõidukeid lendab Soome lahel puudulike andmetega, teatab Soome ajaleht Keskisuomalainen.

Soome õhujõudude peastaabi teatel on vaid 25 protsendi lendude andmed Soome lahel olnud puudulikud. Eelmisel aastal oli puudulike andmetega lendude osakaal 42 protsenti ja üle-eelmisel aastal 56 protsenti. Soome lahel lendab teiste hulgas Venemaa ja NATO lennukeid.

Valvatud õhuruumis on lennu andmed puudulikud näiteks siis, kui lennatakse ilma transpondrita või see on välja lülitatud. Lennukid kasutavad transpondreid, et neid oleks lennujuhtide radarisüsteemides kergem tuvastada.

Transpondrite vajalikkuse kohta on võtnud sõna teiste hulgas Soome president Sauli Niinistö, kes tegi üle-eelmisel aastal algatuse, et võimalikult paljud lennukid lendaksid sisselülitatud transpondritega.

„Läänemere piirkonna lennupraktikate paranemine peegeldab selle poliitilisel tasemel saadud tähelepanu ja algatuse positiivset vastuvõttu,” ütles Niinistö Keskisuomalainenile. „Esmajärguliselt tähtis on olnud ka see, et NATO-Vene nõukogu on asja positiivses vaimus arutanud. Just lennuohutus on olnud asi, milles NATO ja Venemaa on suutnud leida ühist arusaama.”

Niinistö sõnul töö transpondrite kasutamise suurendamiseks jätkub. Venemaalt nõuab see tõenäoliselt muu hulgas uute seadmete paigaldamist lennukitele.