Soome meteoroloogid hoiatavad uuel aastal tormiga saabuva harvaesineva nähtuse eest

Soomes on teisipäeval ja kolmapäeval ilmaolud muutumas keeruliseks, vahendab Ilta-Sanomat. Läänest läheneva madalrõhkkkonna mõjul võivad Soome meteoroloogide sõnul avamerel tekkida väikesed orkaanid. Tuul võib nendes kohtades ulguda kuni 32 m/s.

Tormil on aga ka harvaesinevad mõjud ning Soome meteoroloogiainstituudi prognoosi kohaselt hakkab Botnia lahes teisipäeva hommikust vesi alanema ja seda sisuliselt kaks meetrit päevas. Arvatavalt langeb veetase nii kaks päeva.

Soome meteoroloogi Anja Häkkineni sõnul ei ole selline nähtus just tavapärane. "Jah, seda esineb harva," kinnitas ta Soome ajalehele.

Ta selgitas fenomeni kommenteerides, et lõunast tuleva vee ja madalrõhkkonna kokkupuutel pöörduvad õhuvoolud põhja ning merevesi liigub teise suunda. Kuna Häkkinen ei ole sellise fenomeni ekspert, ei osanud ta öelda, et kui ohtlik selline langus olla võib. "Muidugi, kui merevee tase langeb, siis kivid on veepinnale lähemal. Meresõitjaid on hoiatatud," lisas ta.

Mõõn on kõige suurem kolmapäeval Ålandi saarte kandis. Keskmine tuulekiirus rannikualadel on siis 21 m/s, kuid tuuleiilid puhuvad kindlasti ka sisemaal.

Vaata ka Ilta-Sanomate videot saabuva tormi kohta.

Ka Eesti ilmateenistus on hoiatanud täna öösel halvenete ilmaolude eest. Ilm muutub lähiajal suisa tundidega, seisab ilmateenistuse prognoosis.