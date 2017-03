Soome luteri kiriku peapiiskop homopaaridele: tänan jumalat teie olemasolu eest

Soome evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Kari Mäkinen võttis Facebookis sõna abieluseaduse kolmapäeval jõustunud muudatuse kohta, mis annab samasoolistele paaridele õiguse abielluda.

Soome luterliku kiriku sees on suhtumine samasooliste abieludesse olnud väga erinev. Osa kirikuõpetajatest kavatseb paare laulatada, kuid piiskopid on võtnud jäiga seisukoha, mille järgi ei peaks kirik homopaare laulatama, sest kirikukogu ei ole seda heaks kiitnud, vahendab Yle Uutiset.

Peapiiskop Mäkinen teatas aga, et täna on tema mõtted homopaaride juures.

„Täna mõtlen eriti teile, kellele avaneb nüüd abielu võimalus. Olen õppinud teilt palju Jumala antud elu ja Jumala antud armastuse rikkuse ja mitmekülgsuse kohta. Tänan Jumalat teie olemasolu eest,“ kirjutas Mäkinen Facebookis.

Paarkümmend Soome kirikuõpetajat on teatanud veebilehel Sateenkaaripapit (Vikerkaareõpetajad), et on valmis samasoolisi paare laulatama, kui sooneutraalne abieluseadus Soomes jõustub. Mõnedes kogudustes on aga keelatud isegi homopaaridega koos palvetamine.