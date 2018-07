Soome Loviisa tuumajaamas tuli merevee liiga kõrge temperatuuri tõttu võimsust vähendada

Soome Loviisa tuumaelektrijaama võimsust on tulnud sel nädalal juba kahel päeval vähendada, sest merevesi on olnud liiga soe.

Reuters teatas võimsuse vähendamisest kolmapäeval paariks tunniks 170 megavati võrra. Fortumi Loviisa tuumajaama esindaja Timo Eurasto ütles väljaandele Talouselämä, et võimsust tuli hetkeks vähendada ka eile.

„Siis oli tegemist palju väiksema, vaid mõnekümne megavati suuruse võimsuse vähendamisega ehk mitte eriti suure muutusega,” ütles Eurasto.

Tuumajaamas jälgitakse veetemperatuuri hoolikalt, sest merevett kasutatakse jaamas jahutuseks. Merevee temperatuuri tõus 24 kraadile piirab tuumajaama tegevust, sest jahutusvesi soojeneb veelgi rohkem ja jaam ei tohi mingil juhul lasta merre tagasi üle 34-kraadist vett.

See temperatuuripiirang on keskkonnaloa tingimus, mille eesmärk on kaitsta mereelustikku liiga sooja vee eest.

„See ei ole kuidagi seotud tuumaohutusega. Sellega seotud nõuded ja tingimused annab kiirgusohutuskeskus. Praegusel hetkel temperatuur selles mõttes veel ei piira, aga ega liigne kuumus tee loomulikult millelegi head, ei seadmetele ega töötajatele,” ütles Eurasto.

Eurasto sõnul on tuumajaama võimsuse vähendamine ainus viis merevee liiga kõrgele temperatuurile reageerimiseks.