Soome leht: sel suvel on oodata tavapärasest rohkem õhupiiririkkumisi

Läänemerel ja Soome lähistel algavate sõjaliste õppuste tõttu on eeloleval suvel oodata rohkelt õhupiiririkkumisi, arvavad Soome eksperdid.

2017. aasta suvel on Soome lähiregioonides tulemas tavapärasest rohkem sõjalisi õppusi, kirjutab Ilta-Sanomat.

Rootsi välisminister Margot Wallström ütles sel nädalal toimunud pressikonverentsil, et hetkel pole Läänemere piirkonnas pinged kasvamas, ent tema sõnul võib olukord ohtlikumaks muutuda suvel, mil toimub tavapärasest rohkem piiririkkumisi. "Meil on tulemas samaaegselt mitu õppust. Siis tuleb hoida olukord kontrolli all, et ei tekiks uusi pingeid."

Soome kaitseministeeriumi teatel osaleb Soome maist-juulini vähemalt 15-l sõjalisel õppusel, millest suuremad on ACE ja Baltops 17.

Õhuväeõppus ACE ehk Arctic Challenge Exercise toimub maikuus Soome, Norra ja Rootsi territooriumil. Riikide põhjaosa õhuruumis toimuvast õppusest võtab osa enam kui sada õhumasinat 12 riigist.

Baltops 17 ehk Exercise Baltic Operations on NATO iga-aastane mereväeõppus, millel Soome on osalenud alates aastast 1993.

Soome kaitseministeerumi pressiesindaja Max Arhippainen ütles, et viimane tõsisem sõjalennukite tehtud piiririkkumine toimus mullu oktoobris, mil kaks Vene hävitajat tungisid Soome õhuruumi.

Sel talvel on Soome õhuruumi sisenetud kahel korral ning mõlemal juhul oli tegu Rootsi lennukiga. Üks rikkumine juhtus enne jõule ja teine paar nädalat tagasi. Need olid väiksed, mõnekilomeetrised rikkumised. "Ühel juhul oli tegu õppustel olnud merepäästekopteriga, mis sattus valesse kohta."

Loe veel

Arhippainen ei eita, nagu ei tooks arvukad sõjaõppused kaasa piiririkkumisi. Ta ütles, et näiteks mullusel Baltopsil rikkusid Soome piiri taanlased.

Arhippaineni sõnul ei anna Venemaa oma õppustest palju varem teada, ent suuremate õppuste kohta nad siiski informeerivad.