Soome lehelugejate hinnang Eestile: mõttetult kallis ja ebasõbralik! Teenindus aga on ülbe ja halb

„Eesti on juba liiga kallis. Läti on veel soodne, nii et ennem sinna,” kirjutas üks vastaja.

Järgmisesse vastusesse kontsentreeritud sõnum oli teiste soomlaste hulgas väga populaarne: „Eestlased on juba mitmed aastad suhtunud soomlastesse üleolevalt, teenindus restoranides on kõrk, ülehinnatud, nii et pole ime, kui turistid on kadunud.”

Ka järgmine hinnang oli populaarne: „Eesti ise hävitas oma turismituru, mõttetud hinnad, kohati ebasõbralik teenindus.”

Kohtas ka sarkasmi: „Pahur teenindus ja kõrged hinnad on hea konkurentsieelis.”

Teenindust nimetati veel „kõrgiks ja kalliks” ning „ülbeks ja halvaks”.

Eesti turvalisuse kohta öeldi „veidi nii ja naa” ning kirjutati, et turistid langevad kergesti varguste ohvriks, kuigi ei olda isegi purjus. Vastajate sõnul „kuritegevus vohab”, liiklus on ohtlik, Tallinna taksod petavad ja tänavatel liiguvad narkomaanid.

Väike vähemus Ilta-Sanomate küsitlusele vastanutest oli seda meelt, et Eesti on endiselt tore turismimaa, eriti väljaspool Tallinna.