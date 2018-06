Soome lavakunstikooli professor sai tudengitele psühhedeelse aine propageerimise eest sule sappa

Helsingi lavakunstikooli (TeaK) õppejõud Eero-Tapio Vuori vabastati juuni lõpus ametist, kui selgus, et tema rituaalse teatri kursus hõlmas Soomes keelatud ainete tutvustamist.

Ajakiri Teatteri & Tanssi teatel suunas Vuori tudengeid Lõuna-Ameerikasse koolitustele, kus nad osalesid ayahuasca-tseremoonial. Ayahuasca sisaldab kanget psühhedeelikut DMT, mis tekitab kasutajates tugevaid hallutsinatsioone ja spirituaalseid elamusi. Peruus ja Brasiilias on sellised rituaalid legaalsed, ent Soomes, nagu ka Eestis on DMT keelatud ainete nimekirjas.

Kokku osales tseremoonial kolm Vuori kursusel osalenud tudengit, kellest üks sai reisiks ka ülikoolilt toetuse ja kasutas kogemust hiljem oma magistritöö kirjutamisel. Reisiks antud grandi kinnitanud lavakunstikooli dekaan Maarit Ruikka kinnitas ajalehele Ilta-Sanomat, et tegi seda pahaaimamatult. “Arvasin, et Ayahuasca on lihtsalt rituaali nimi, ma tõesti ei teadnud, et seal kasutatakse meie riigis keelatud ainet,” ütles Ruikka. “Ülikool ei kiida heaks narkootikume ega nende kasutamist.”