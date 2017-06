Soome lähistel tiirutab ootamatult palju Vene sõjalennukeid

Soome meedia kajastab, et viimastel päevadel on Soome lähistel lendamas ootamatult palju Venemaa sõjaväelennukeid.

Iltalehti kirjutab, et lennukeid on palju just Soome lahe ja Läänemere kohal. Soome lennuvägi on tuvastanud taolise tiheda lennuvoo just viimastel päevadel.

Samas on kõik JOKK - Soome õhupiiri pole rikutud, lennukid on lennanud rahvusvahelises piirkonnas.

Täpset lennukite arvu pole avalikustatud, küll aga rõhutud, et neid on tavapärasest rohkem.