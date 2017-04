Soome kommunisti Kuusineni elulooraamatu vene tõlkes puudutas tsensuur Eesti okupeerimist ja Stalini puhastusi

Antero Uitto elulooraamat Nõukogude Liidus elanud Soome kommunistist Otto Wille Kuusinenist ilmus pärast pikka vägikaikavedu ka Venemaal, kus mõned kohad riikliku ajalookäsitusega ei sobinud.

Soomekeelne algupärane teos „Suomensyöjä Otto Wille Kuusinen“ („Soomesööja Otto Wille Kuusinen“) ilmus kolm ja pool aastat tagasi. Venekeelse tõlke tegemine kestis kaks ja pool aastat, vahendab Helsingin Uutiset.

Uittot lõpptulemus rahuldab, sest tsensuuri punast pliiatsit pole väga kulutatud.

Selgus, et Uitto raamat põhineb hästi dokumenteeritud faktidel. Siiski on tõlkes mõningaid kohti, kus keegi „teaduslik toimetaja“ on teinud Venemaa tänapäevaste vaadete järgseid kärpeid.

„Eesti okupeerimine ja Nõukogude Liiduga liitmine 1940. aastal tundub olevat endiselt tundlik asi. Muu hulgas liitmise kinnitanud Kuusineni kõne otsetsitaat on eemaldatud. Eemaldamisi on tehtud ka Stalini suurte puhastuskohtuprotsessidega 1936-1937 seotud osades. Stalin hävitas lõplikult bolševikud, keda pidas oma konkurentideks,“ rääkis Uitto.