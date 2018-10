Soome kohus pikendas Airiston Helmi maksupettusele kaasaaitamises kahtlustatava Eesti kodaniku eeluurimisvangistust

Kohus otsustas mehe vahi alla jätta esimest korda septembri lõpus pärast suurt politseioperatsiooni Turu saarestikus. Samal ajal otsustati vahi alla jätta ka ettevõttes vastutava isikuna töötanud Venemaa kodanik, kelle eeluurimisvangistust pikendati eile. Venemaalast kahtlustatakse raskes maksupettuses, vahendab Helsingin Sanomat.

Politsei teatel on maksupettuse kahtlused seotud musta tööjõu kasutamisega ehitus- ja remonditöödel ning kinnisvarahoolduses.

Uurimise all on politsei teatel mitmeid kahtlusaluseid. Politsei kahtlustab, et lisaks maksupettustele on ettevõttes pestud raha mitme miljoni euro väärtuses.