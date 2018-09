Soome keskkriminaalpolitsei kinnitab: Turu saarestikus peeti kinni Venemaa ja Eesti kodanikud

Soome keskkriminaalpolitsei kinnitas Soome meediale, et nädalavahetusel Turu saarestikus kinni peetud välisriikide isikud on Venemaa ja Eesti kodanikud. Lisaks teatati, et läbiotsimise põhjuseks toodud majanduskuritegusid on koostöös maksuametiga uuritud juba käesoleva aasta veebruarikuust.