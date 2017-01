Soome kaitsevägi ei võta Soome-Vene topeltkodakondseid enam tööle, ajateenijaid ei lasta kõikjale ligi

Venemaa tegevus Ukrainas ja pingestunud suhted Euroopa Liiduga on kutsunud Soomes esile arutelu, kas Soome peaks piirama või isegi keelama pääsu teatud ametitesse Soome ja Venemaa topeltkodakondsusega isikutele.

Soomes on topeltkodakondsuse küsimuse üle juba aastaid mõeldud, aga seadusandlik tegevus on aeglaselt edasi liikunud. Seaduseparandus on praegu töös rahandusministeeriumis, vahendab Yle Uutiset.

Soome kaitsevägi ei ole aga seaduseparandust ootama jäänud, vaid on võtnud kasutusele oma reeglid ja teguviisid seoses Soome-Vene topeltkodakondsusega isikutega.

Iga Soome kaitseväkke tööle tulev inimene läbib julgeolekukontrolli. Kui selle käigus selgub, et isikul on Soome-Vene topeltkodakondsus, ei võeta teda kaitseväkke tööle. Nii on toimitud juba mõnda aega.

Soome kaitsevägi viis mõned kuud tagasi läbi julgeolekukontrolli isiku kohta, kes pidi kasutama oma töös kaitseväe andmesüsteemi, milles on isikkoosseisu puudutavaid andmeid.

Julgeolekukontrollis selgus töötaja Soome-Vene topeltkodakondsus. Seejärel ei lastud teda ametisse, mida oli talle juba varem planeeritud.

Yle andmetel on Soome kaitseväes hakatud piirama ka ajateenistusse tulevate Soome-Vene topeltkodakondsusega isikute tegevust.

Yle on näinud kaitseväe hiljuti välja antud salajast korraldust, mille järgi Soome ja Vene topeltkodakondsust omavate ajateenijate väljaõpet muudetakse. Soome-Vene topeltkodakondsusega isikuid ei õpetata enam välja täitma selliseid ülesandeid, kus neil on võimalik pääseda ligi julgeoleku seisukohalt märkimisväärsetele andmetele.

Varem ei ole sellist poliitikat Soome ajateenistuses olnud.