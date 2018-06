Soome kaitsepolitsei: Trumpi ja Putini kohtumine on kogu politseiorganisatsioonile tohutu ponnistus

Helsingist saab 16. juulil maailma poliitiline tulipunkt. Kaitsepolitseil on julgeolekuasjades üks otsustavatest rollidest.

„On selge, et suurriikide juhtide kohtumisega seotud olla võivate ohtude spekter on palju laiem kui mingi väikese riigisisese kohtumise puhul. Hinnangu andmine on aga alanud alles nüüd, kui kohtumise aeg on kindlaks määratud,” ütles Rantala.

Kas võimalikud ohud on sellised, et Supo räägiks nende suurenemisest ka avalikult, kui neid täheldataks?

„Seda on praegusel hetkel võimatu öelda. Me kaalume asju juhtumipõhiselt. Terroriohu hinnangust oleme avalikult rääkinud, aga see protsess on alles algjärgus,” ütles Rantala.