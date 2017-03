Soome kaitsepolitsei: suurenenud on üksikute äärmusislamistlike vägivallategude oht

Foto: All Over Press Finland, Vida Press

Välisriikide huvi Soome otsuste tegemise ja majanduselu vastu on jätkuvalt aktiivne, teatas Soome Kaitsepolitsei (Supo) kolmapäeval avaldatud 2016. aasta aastaraamatus. Eriti lisandusid mullu internetispionaaži juhtumid.

Supo teatel kehtib endiselt 2015. aasta terroriohu hinnang. Nagu mujal Euroopas on suurenenud üksikute äärmusislamistlike vägivallategude oht Soomes, vahendab Yle Uutiset.

Luuretegevus on Supo teatel pikka ajaperioodi silmas pidav. Viimastel aastatel on püütud luua kontakte noorte mõjukate inimestega, kes arvatakse olevat aastate pärast märkimisväärsetel positsioonidel. Informatsiooni hankimist on Supo andmetel suunatud ka huvipakkuvates ametites olevate isikute tsiviilidentiteetidele.

„Võõrriikide luureteenistused otsivad jätkuvalt selliseid isikuid, kes võiksid edastada neile salajas hoitavaid andmeid neid huvitavate teemade kohta. Inimestel oleks lisaks hea endale teadvustada, millist informatsiooni nad avaldavad näiteks sotsiaalmeedias,“ ütles Supo juht Antti Pelttari.