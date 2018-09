Soome kaitsepolitsei ja sõjaväeluure juhid andsid Turu saarestiku operatsiooni kohta aru parlamendi väliskomisjonile

„Nende jutus ei olnud midagi erinevat võrreldes sellega, mida võimud on selle kohta ametlikult öelnud. Seega mitte sellist peidus olevat informatsiooni, mis põhjustaks muret,” ütles komisjoni esimees Matti Vanhanen Helsingin Sanomatele.

„Teine asi on see, et selle juurdlusega on saadud sealt väga palju materjali, mida ka muud võimud uurivad. Kui sealt paljastub midagi sellist, et tuleb muid kuriteokahtlusi, ka riikliku julgeolekuga seotud kahtlusi ja eeluurimiskünnis ületatakse, antakse sellest siis teada juurdluse edenedes,” lisas Vanhanen.

Vanhaneni sõnul paljastub seega igal juhul, kas juhtumi ümber liikuvatel „pöörastel hinnangutel” on mingit alust.

Parlamendi väliskomisjon palus Vanhaneni sõnul ülevaadet ise.

„Me tahtsime selgitust riikliku julgeolekutunde seisukohalt selle muu spekuleerimise kohta, mis praegu meedias ja kodanike arutelus elavalt käib. Tahtsime selle kohta kuulda, kas on olemas mingeid tähelepanekuid,” ütles Vanhanen.

„Kodanikud võivad olla väga usaldavad selle suhtes, et see on võimude kontrolli all, ja kui riikliku julgeolekuga seoses tuleb mingit kõva maad jalge alla, tuleb see avalikuks,” lisas Vanhanen.

Kuulamist ei korraldatud komisjoni tavapärases koosolekute ruumis, vaid Eduskunta turvaruumis, mis iseloomustab kuulamise iseloomu.

Turvaruum on kaitstud nii, et selle pealtkuulamine ei tohiks olla võimalik. Ka telefonid korjatakse enne sinna sisenemist ära.