Soome kaitseminister: Yle uudis topeltkodakondsete tõrjumisest kaitseväes võib olla informatsioonioperatsioon

Soome kaitsevägi ja kaitseminister Jussi Niinistö lükkasid kategooriliselt ümber rahvusringhäälingu Yle uudise, mille järgi on antud juhised Soome-Vene topeltkodakondsete teistest erinevaks kohtlemiseks. Yle jäi aga oma uudisele sajaprotsendiliselt kindlaks.

Yle uudise järgi on Soome kaitsevägi juba mõnda aega ajanud Soome-Vene topeltkodakondsete suhtes oma rida. Yle väidab, et on näinud salajast juhist, millega võetakse Soome-Vene topeltkodakondsetelt võimalus pääseda ligi „julgeoleku seisukohalt märkimisväärsele informatsioonile“, vahendab Ilta-Sanomat.

Kaitseminister Niinistö eitab neid väiteid kategooriliselt.

„Ylel on seal libauudis levimas või siis on Yle sattunud informatsioonioperatsiooni sihtmärgiks,“ ütles Niinistö Ilta-Sanomatele.

Soome valitsus valmistab ette seaduseelnõu, mis puudutab topeltkodakondsete nimetamist teatud riiklikesse ametitesse. Yle uudise järgi on aga kaitsevägi hakanud kohaldama oma praktikat, sest seaduseelnõu ei ole edasi liikunud. Niinistö lükkas selle väite ümber.

„Kaitsevägi järgib seadust,“ ütles Niinistö.

Yle uudiste ja päevakajalise tegevuse peatoimetaja Riikka Venäläinen avaldas Niinistö informatsioonisõjale vihjamise üle imestust ning ütles, et Yle seisab sajaprotsendiliselt oma uudise taga.

„See on küll päris täiesti arusaamatu väide Niinistölt. Ma ei mõista, millega ta põhjendab sellist oma väga pöörast väidet ja seda informatsioonisõja asja eriti,“ ütles Venäläinen Ilta-Sanomatele.

Venäläinen ütles, et Yle sai uudises sisalduva informatsiooni täiesti kindlatest allikatest. Nendeks on märkimisväärsel positsioonil olev isik kaitseväes ja inimene, keda ennast asi on puudutanud.

„Tema Soome-Vene topeltkodakondsus tuli julgeolekukontrolli käigus ilmsiks ja seejärel ei võetudki teda enam ametisse, millest oli varem juttu,“ ütles Venäläinen.

Venäläineni sõnul on Ylel teada veelgi juhtumeid, kus topeltkodakondsus on olnud takistuseks kaitseväkke tööle saamisel.

Venäläinen teatas, et Yle ajakirjanik on näinud oma silmaga e-postidokumenti, milles antakse juhised, et ajateenistuse ajal ei võeta Soome-Vene topeltkodakondseid programmidesse, kus pääseb ligi julgeoleku seisukohalt märkimisväärsele informatsioonile. Yle kavatseb selle asja kohta veel uudiseid avaldada.

Soome kaitseväe väljaõppeülem, brigaadikindral Jukka Sonninen ütles, et Yle uudises kirjeldatud topeltkodakondsuse põhjal diskrimineerivat reeglit ei ole vähemalt peastaabist kehtestatud.

„Kõik topeltkodakondsed on Soome kodanikud. Mehed on ka sõjaväekohuslased. Meil ei eristata kuidagi, millise riigi kodanik inimene on sellel ajal, kui ta sooritab ajateenistust. Ma ei tea, kas keegi on nüüd mööda lasknud,“ lausus Sonninen. „Eelmisel sügiselgi lõpetas riigikaitsekõrgkooli kaks ohvitseri, kes olid topeltkodakondsed. Ei ole olemas selliseid juhiseid või muud normi. Kui keegi on toiminud mingil muul moel, on ta toiminud valesti.“