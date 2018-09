Soome kaitseminister Niinistö: Metsavasi juhtum on hoiatav näide

„Soomes on oldud sinisilmsed ja naiivsed. Kaitseministeeriumi seisukoht on, et me peame topeltkodakondsusseadusega kiirustama ja see tuleb sellel valimisperioodil läbi viia,” ütles Niinistö, vahendab Savon Sanomat.

„Isik ei ole nähtavasti suutnud valida oma lojaalsust kahe riigi vahel. Soomes peab lähtepunkt olema, et Soome kaitseväes võivad teenida ainult soomlastest ohvitserid,” lisas Niinistö.

Niinistö sõnul valmib kaitseministeeriumi uus ettepanek topeltkodakondsusseaduse kohta nädalate jooksul. Märtsis kooskõlastamisele läinud esialgse ettepaneku järgi tuleks seadust muuta nii, et sõjalisse ametisse saaks nimetada ainult sellise inimese, kellel on ainult Soome kodakondsus.