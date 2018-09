Soome kaitseministeerium tahab topeltkodakondsetele sõjalistesse ametitesse täiskeeldu, siseministeerium ei pea enam vajalikuks

Topeltkodakondseid puudutav seaduseelnõu oli kavas viia Eduskuntasse mõne nädala pärast.

Siseminister Kai Mykkänen on aga seaduseelnõust viimasel hetkel loobumas.

Mykkänen ütles täna Ylele, et ta ei kavatse teha valitsusele ja Eduskuntale ettepanekut kehtestada topeltkodakondsetele piirivalve sõjaliste ametite pidamise täielikku keeldu.

„Kaalumise järel oleme me piirivalve osas jõudnud selleni, et sellise topeltkodakondsuse keelu järele ei ole vajadust. Me saame piirivalve väljaõppesse valitavad ka edaspidi välja valida taustauuringu järgi,” ütles Mykkänen.

Mykkäneni sõnul muutus siseministeeriumi seisukoht näiteks Rootsi soomlaste olukorra peale mõtlemise järel.

Mykkäneni sõnul on kaitseminister Niinistö teadlik, et siseministeerium ei esitagi koos kaitseministeeriumiga topeltkodakondseid puudutavat seaduseelnõu.

Niinistö ütles Ylele, et kaitseväe sõjalisi ameteid puudutav seaduseelnõu läheb igal juhul valitsuse istungile arutamisele oktoobri keskel.

Niinistö ootab, et Mykkänen siiski asjaga kaasa tuleks.

Niinistö sõnul võiks topeltkodakondsusseaduse läbi menetleda veel Eduskunta see koosseis ning seadus võiks jõustuda juba järgmise aasta algul.

Niinistö sõnul vajab Soome tingimata seadust, mille järgi keelataks topeltkodakondsete pääs sõjalistesse ametitesse.

„On tähtis, et ei tekiks lojaalsuskonflikte. Me peame tähtsaks, et isiku vastu, kes on topeltkodakondne või võib-olla mitme riigi kodanik, ei tehtaks soovimatuid mõjutamiskatseid, mis võiksid mõjutada riiklikku julgeolekut,” rõhutas Niinistö.