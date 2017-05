Soome kaitsekomisjoni esimees: otsus hoiduda konflikti korral Baltikumist on konsensuslik

Ilkka Kanerva Foto: Ivan Sekretarev, AP

Soome seadusandliku esinduskogu Eduskunta kaitsekomisjoni esimees Ilkka Kanerva ütles ajalehele Iltalehti, et poliitiline eliit on ühel meelel, et Soome ei sekku konflikti korral Baltikumi sõjaliselt.