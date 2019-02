Soome järelevalveamet uurib kuni 15 surmajuhtumit hooldekodudes, mille puhul kahtlustatakse raviviga või hooletust

Lahkamise järel võttis mehe perekond ühendust osakonna hooldajatega, et rääkida arvatavast hooletusest. Ühe lähedase sõnul oli vastus hämmastav.

„Nad pisendasid lämbumist ja püüdsid ennast õigustada, öeldes, et olid toonud ploomid osakonda iseendale. Aga oli nende kohus seda osakonda valvata ja tagada, et see on mäluhäiretega patsientidele ohutu,” kirjutas perekonnaliige Valvirale.