Soome ja Rootsi eksdiplomaadid ja sõjaväelased soovivad liitumist NATO-ga: peame olema valmis Vene agressiooniks

Rootsi ajaleht Svenska Dagbladet ja Soome maakonnalehtede kontsern Lännen Media avaldasid täna ühispöördumise, kus kutsutakse mõlemat riiki üles NATO-ga ühinema.

„Koostöö on vältimatu praeguses julgeolekuolukorras, kus Venemaa seab kahtluse alla Euroopa julgeolekukorralduse ja on kasutanud sõjalist jõudu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks,” öeldakse kirjas. „Venemaa on avalikult rikkunud rahvusvahelist õigust ja OSCE põhimõtteid. Venemaa suurendab sõjatehnikat ja ähvardab kasutada tuumarelva. Väikestel naaberriikidel tuleb seega otsida toetust tugevamatelt partneritelt, et omada sõjalist kaitsevõimet võimaliku Vene agressiooni vastu.”