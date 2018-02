Soome ja Norra kogemuse järgi pakub Trump Kaljulaidile USA hävitajaid ega suuda tema nime hääldada

President Kersti Kaljulaid kohtub 3. aprillil Washingtonis koos Balti kolleegidega USA riigipea Donald Trumpiga. Järgnevalt sellest, millal Eesti presidendid on varem USA riigipeadel külas käinud ja kuidas on Valges Majas läinud mõne naaberriigi juhil.

President Lennart Meri kohtus kolmel korral USA tollase riigipea Bill Clintoniga. Esimesel korral juhtus see 1993. aastal ÜRO peaassambleel New Yorgis, järgmisel korral 1996. aasta töövisiidil ning kolmandal korral 1998. aastal, kui kirjutati alla USA ja Balti riikide partnerlusharta.

Arnold Rüütlil kohtumisi USA presidendiga Ameerikas ei olnudki.

Toomas Henrik Ilves kohtus USA presidendiga Ameerikas kolmel korral. 2007. aastal oli ta visiidil president George W. Bushi kutsel ning kohtus ka kaitseminister Robert Gatesi ja kongressi spiikri Nancy Pelosiga. Uuesti käis Ilves USA presidendiga kohtumas 2009. aastal, kui ta võttis vastu juba Barack Obama. 2013. aastal oli Ilvesel kohtumine Obamaga koos Läti ja Leedu riigipeadega.

Võib ehk ka mainida, et Clinton ja Obama kohtusid vastavalt Meri ja Ilvesega samal aastal, kui ametisse astusid, kuid Trumpi kohtumine Kaljulaidiga toimub veidi hiljem.

Enamasti on USA presidentidel seega kombeks Balti riikide riigipäid vastu võtta „kogu komplektina”.

Meie lähemate riikide juhtidest on Trumpil Valges Majas hiljuti külas käinud Soome president Sauli Niinistö ja Norra peaminister Erna Solberg.

Mõlemal juhul on Trump pressikonverentsil uhkelt kuulutanud, et neilt ostetakse hävituslennukeid.

„Meie suhted Soomega on väga lähedased ja me oleme alati valmis Soomet aitama,” ütles Trump. „Üks asi, mis toimub, on see, et te ostate Boeingult suurel hulgal meie suurepäraseid lennukeid F-18 ja see on üks suurepärastest lennukitest, üks suurepärastest hävitajatest.”

Niinistö vastas Twitteris kiiresti, et uudis hävitajate ostmisest on jama.

Trump ülistas ka Soome sõjaväge.

„Ma arvan, et Soome on tõesti lugupeetud riik sõjaliselt. Tal on suured relvajõud tema suuruse kohta riigina. Tõesti proportsionaalselt ühed suuremad maailmas, kui sellele mõelda.”

Niinistö vastas diplomaatiliselt: „Vist küll.”

Trump ei suutnud pressikonverentsil vahet teha ka kahel blondil Soome naisajakirjanikul, öeldes ühel hetkel: „Jälle teie.”

„Ta ei ole sama naine,” parandas selle peale Niinistö, kelle nime hääldamine oli Trumpi jaoks ületamatu väljakutse.

„Mul on suur au tervitada president Ninuchot Valges Majas,” lausus Trump.

Ühisel pressikonverentsil Norra peaministri Solbergiga kuulutas Trump, et Norra on hakanud USA-st saama uusi hävitajaid.

„Novembris hakkasime me üle andma esimesi hävitajaid F-52 ja F-35,” lausus Trump.

F-52 on aga väljamõeldud hävitaja, mis esineb videomängus „Call of Duty”.

Miks aga Trump Eesti, Läti ja Leedu presidentidega just 3. märtsil kohtub, selle taga eritähendust otsida pole mõtet. "Midagi tähenduslikku ei tasu kuupäevast otsida. Selle käis välja Valge Maja ning see sobib ka kõigile kolme Balti riigi presidendile," kinnitas täna Delfile Kaljulaidi pressibüroo.