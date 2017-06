Soome ja Eesti andmevahetuskihid ühendati katseliselt

Soome rahvastikuregistrikeskus teatas eelmisel nädalal, et Soome ja Eesti e-teenuste andmevahetuskihid ühendati 6. juunil katsekeskkonnas õnnestunult kokku, mis tähendab seda, et teenusekeskkonna Suomi.fi kasutajad saavad alustada andmete vahetamist Eesti organisatsioonidega katsekeskkonnas.

Ühendamine võimaldab andmete ülekandmise ja teenuste kasutamise kahe andmevahetuskihi vahel sama sujuvalt kui mõlema riigi andmevahetuskihi sees.

Andmevahetuskihid ühendatakse Soome rahvastikuregistrikeskuse teatel tootmiskeskkonnas siis, kui esimene andmevahetuskihis tegutseja on pärast katsetusi sellises faasis, et suudab andmevahetuskihtide vahel üle kanda pärisandmeid. Andmevahetuskihtide ühendamine tootmiskeskkonnas toimub siiski alles septembris. Andmete ülekandmine Soome ja Eesti andmevahetuskihtide vahel eeldab seda, et organisatsioonid on sõlminud andmete ülekandmise kohta lepingu.