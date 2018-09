Soome ilmajaam hoiatab esimese sügistormi eest: tuleb tuult ja vihma

Jouko Korhonen Soome Meteoroloogilisest Instituudist ütles Iltalehtile, et järgmisel nädalal muutub ilm senisest tuulisemaks ja vihmaseks, ähvardades merel kujuneda väiksemaks tormiks ja levida sealt maismaale, vahendab ajaleht.

Algne prognoos ei luba siiski esialgu üle 20 meetri sekundis puhuvat tuult, seega ei anta järgmiseks nädalaks välja veel ka ametlikku tormihoiatust, sest selleks peaks ennustatav tuule kiirus olema vähemalt 21 meetrit sekundis, märgib meteoroloog.

Korhoneni sõnul ei ole sügistormi veel ilmakaartidelt näha, kuigi merel on juba järgnevatel päevadel oodata tugevnevat tuult, seega välistada seda ei saa.

Tema väitel on veel vara ennustada, kas ja kui tormiseks ilm võib kiskuda, arvestades, et esialgse prognoosi kohaselt hakkab tuul tõusma alles tuleva nädala keskel – seega võib prognoos veel muutuda. „Ja sellepärast ei saa ka öelda seda, et ei tule mingit tormi… jah, otseloomulikult, teatav võimalus selleks on.“

„Märjaks saamiseks tuleb aga igatahes valmis olla,“ märkis Korhonen.