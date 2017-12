Soome hakkab juba tänavu eestlastele trahviteateid koju saatma

Soome politsei kavatseb veel sel aastal hakata teateid kiiruseületamise trahvist eestlastele koju saatma.

Teate näol ei ole tegemist trahviga, sest neid ei ole Soomel võimalik otse välisriigi kodanikele saata, kuid kujutab endast märgukirja, milles teatakse võimalusest saada trahv Soomest ise kätte või anda võimudele enda Soomes elava tuttava (näiteks tööandja) aadress, kuhu trahv oleks võimalik saata, vahendab Iltalehti uudisteagentuuri STT.

„Kui süüdlased ei reageeri kindlaksmääratud tähtajaks, siis kuulutatakse auto ja selle omanik või haldaja tagaotsitavaks. Kui politsei näeb autot või selle omanikku piiril või kuskil mujal, siis see peatatakse ja situatsioon lahendatakse sama moodi nagu praegu idapiiril,“ ütles liiklusturvalisuse keskuse juhataja Dennis Pasterstein STTle.

Tema sõnul on eesmärgiks parandada liiklusohutust ja tagada, et kiiruskaamerate olemasolu mõjuks ka eestlastele. „Meil on sel aastal 12 000 juhtumit välismaalastega, kellest suurem osa on Eestist. Trahvid ei liigu, sest me ei saa neid kätte toimetada,“ nentis ametnik.

Trahviteated lähevad eestlastele esmakordselt kodumaale teele veel sel aastal, rõhutas ta. „Vastavad seadusepügalad on olemas, nii et me võime vabalt talitada,“ märkis Pasterstein.