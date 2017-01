Soome endise presidendi Mauno Koivisto naine rääkis mehe Alzheimeri tõvest

Foto: All Over Press Finland, Vida Press

Soome endine president Mauno Koivisto põeb Alzheimeri tõbe, rääkis tema abikaasa Tellervo kolmapäeval ajakirjale Eeva. Koivisto sai novembri lõpus 93-aastaseks.

„Vähehaaval on märgata, et ükski uus asi ei jõua enam kohale. Uudised enam nii ei huvita ja lehtede lugemine on lehitsemine. Kui ühel puudub lähiminevik, vähenevad ühised vestlusteemad,“ rääkis Tellervo Koivisto Eevale, vahendab Iltalehti.

Naise sõnul on Mauno Koivisto pensioniaastatel aega viitnud, sõites trammiga ja vaadates Helsingi linna. Eelmisel sügisel läks ta jälle oma ringile, aga ei olnud kahe tunni pärast veel koju saabunud, mistõttu hakkas abikaasa muretsema. Õnneks vastas ta telefonile ja ütles, et on tulemas.

Tellervo Koivisto sõnul ei tööta mehe lühimälu. President võib sobiva vestlusteema korral lõpuni stiilses keeles loengu pidada.

Mauno Koivisto osaleb paar korda nädalas Helsingi Alzheimeri liidu korraldatud päevategevuses.

„Ta läheb sinna meeleldi ja tuleb ära lauldes. Ta on kuuldavasti kõva vestleja ja jutukaaslasigi jagub. Koju tulles ta ainult ei mäleta, kus on olnud või mida mõni tund varem söönud,“ rääkis Tellervo Koivisto.

Koivistod on olnud abielus juba 64 aastat.