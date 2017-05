Soome eksperdi sõnul on lapsed ja noored terrorirünnaku sihtmärgina väga erandlik

Soome riigikaitsekõrgkooli teadlase ja ohvitseri Antti Paroneni sõnul on Manchesteri terrorirünnak väga erandlik, sest selle sihtmärk oli kontsert, mille publiku hulgas oli palju perekondi ja noori.

„See on küll ka terrorismi laiemas vaates tohutult erandlik. Suurbritannias tehtud terrorirünnakud on ajalooliselt toime pandud ametivõimude ja poliitiliste otsustajate vastu,“ vahendab Yle Uutiset.

Paroneni sõnul on selge, et suure publikuga ürituse vastu toime pandud rünnaku eesmärk oli võimalikult suur silmapaistvus meedias.

„Teisalt oli eesmärgiks ka tappa ja vigastada võimalikult palju inimesi. Seega tekitada lihtsalt võimalikult palju kahju kohal viibinud isikutele,“ ütles Paronen.

Paronen rõhutas, et kohaliku politsei antud informatsioon juhtunu kohta on veel üsna vähene. Paljalt sellest, et rünnakus kasutati lõhkeainet, võib aga juba üht-teist järeldada.

„Kalduksin praegusel hetkel uskuma veidi laiemasse taustagruppi, lähtudes just sellest, et rünnak pandi toime lõhkeainega. Viimase aja rünnakud Suurbritannias on olnud sellised lihtsamad autoga otsasõidud, noa ja tulirelvaga tehtud rünnakud ja seega kergemini toimepandavad rünnakud,“ lausus Paronen.

Paroneni sõnul nõuab lõhkeaine kasutamine rünnakus juba mingil määral oskusi. Kõige keerulisem on aga lõhkeaine hankimine. Valvsust on suurendatud kogu Euroopas ja lõhkeaine hankimine ei ole kerge.

„Kui siin ei ole tegemist kuskilt lõhkamistööde objektilt varastatud, isevalmistatud või muidu kuritegelikul viisil hangitud ainega, võiksin ette kujutada, et on äärmiselt keeruline hankida lõhkeainet Suurbritannias ilma väga hea põhjuseta,“ märkis Paronen.