Soome ehitab Läänemere julgeolekuolukorra tõttu neli ajalooliselt suurt sõjalaeva

Soome ehitab neli ajalooliselt suurt sõjalaeva. Nelja kuni 1,2 miljardit eurot maksva enam kui sajameetrise korveti ehitamine on ette nähtud projektis Laevastik 2020, mille eesmärk on asendada mereväe seitse teenistusest lahkuvat laeva.

Soome mereväe planeerimisülem, kommodoor Veli-Petteri Valkamo põhendas hanke vajalikkust sellega, et olukord Läänemerel muutus, kui Venemaa hõivas 2014. aastal Ukrainalt Krimmi, vahendab Iltalehti.

„Võib alustada muutunud julgeolekukeskkonnast, milles me oleme olnud aastast 2014 alates. Läänemere olukord on selgelt erinev sellest, mis see oli veel enne Krimmi liitmist Venemaaga. Meil on tähtis ülesanne kaitsta Soome territoriaalset puutumatust, valvata seda iga päev ja vajadusel tõrjuda rünnakud. Üks keskne ülesanne sellele lisaks on mereliikluse turvamine erandlikes tingimustes,” ütles Valkamo.

90 protsenti Soome ekspordist ja 80 protsenti impordist toimub meritsi, tuletas Valkamo meelde.

Soome mereväe tulevasi Pohjanmaa-klassi mitmeotstarbelisi korvette ehitatakse neli.

Tekkivate võimekustega suudetakse mõjutada olukorda merepinnal, õhus ja vee all.

Korvettidega suudetakse tõrjuda laevu ja muid aluseid. Laevad on võimelised miinide veeskamiseks. Tõrjuda suudetakse ka allveelaevu ja õhusõidukeid.

Laevad on võimelised andma tuld ka maismaaobjektide pihta. Korvetid on võimelised mereoperatsioone juhtima. Nad võivad olla pikalt merel ja neid saab kasutada aastaringselt. Nad saavad Läänemerel hakkama ka keerulise ilma või jääoludega.

„Tuleb ka uus tähtis võimekus ehk kergtorpeedo,” ütles Valkamo.

Soomes lahkub teenistusest kokku seitse mereväe alust. Nende asemele on vaja uusi. Selleks ongi mõeldud projekt Laevastik 2020.

„Praktikas lahkuvad meilt võimekused ehk laevad soome keeles öelduna. Lipulaev, miinilaev Pohjanmaa on juba 2013. aastal lahkunud ja korduvalt kapitaalremondi läbinud Rauma-klassi raketikaatrid lahkuvad esimesena 2020. aastate keskel ja Hämeenmaa-klassi kaks miinilaeva selle järel. Need tuleb asendada. Lahkub tähtis miiniveeskamisvõime ja pinnavõitlusvõime,” ütles Valkamo.

Soome kaitseministeeriumi teatel on mereväe uued alused riigikaitse vältimatu osa merel. Nendega tõrjutakse merelt tulevad rünnakud ning kaitstakse olulisi objekte merel ja saarestikus.

Usutavad laevad ja süsteemid toimivad ka heidutusena, põhjendatakse projekti.

Uute laevade ehitamist on kavas Rauma Marine Constructionsi tehases alustada järgmise aasta jooksul.