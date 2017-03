Soome asutas rahvusvahelise soolise võrdõiguslikkuse auhinna

Soome hakkab esimese riigina maailmas välja andma rahvusvahelist soolise võrdõiguslikkuse auhinda International Gender Equality Prize. Auhinnaga toetatakse rahvusvahelist võrdõiguslikkuse arengut ning tähistatakse ka Soome 100. juubeliaastat.

Peaminister Juha Sipilä avalikustas auhinna rahvusvahelisel naistepäeval 8. märtsil Tamperes peetud võrdõiguslikkuse gaalal, teatab Soome saatkond Tallinnas.

"Soome on olnud üle 100 aasta võrdõiguslikkuse eelkäija. Andsime esimese riigina maailmas naistele täielikud poliitilised õigused. On ainult loomulik, et just Soome asutas esimese riigina maailmas rahvusvahelise auhinna, mis antakse välja olulisele võrdõiguslikkuse edendajale ja kaitsjale," selgitas peaminister Juha Sipilä.

Soolise võrdõiguslikkuse auhinna suurus on sel aastal 150 000 eurot ning selle saaja valib kohtunikekogu. Esimene laureaat avalikustatakse selle aasta jooksul. Auhinna saajal on kohustus kasutada auhinnaraha selliseks heategevuseks, mis tugevdab naiste olukorda. Auhind jagatakse koostöös Tampere linnaga.

Soolise võrdõiguslikkuse auhinda jagatakse üle ühe aasta ning seda rahastatakse Soome välisministeeriumi arengukoostöörahast.

Ettepanekuid ja kandidaate saavad esitada kõik soovijad alates 19. märtsist veebilehel genderequalityprize.fi.