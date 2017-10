Sõnavabaduse lõpp Maltal? Ajakirjanik, kes uuris peaministri räpaseid rahaasju, mõrvati autopommiga

Eile tapeti Maltal ajakirjanik Daphne Caruana Galizia, kes uuris võimueliidi offshore-firmades toimuvat rahapesu.

Tapmine toimus eile pärastlõunal ajakirjaniku auto juurde paigutatud pommi läbi, mis purustas auto mitmeks tükiks. Oma blogis analüüsis Caruana Galizia rahvusvahelise ajakirjaniku konsortsiumi avaldatud dokumente, mis pärinesid Panama advokaadibüroo Mossack Fonseca offshore-firmade andmebaasist. Võimu- ja ärieliidi ning organiseeritud kuritegevuse seoseid kirjeldavad artiklid tõid talle hüüdnime „ühe-naise-Wikileaks.“

Daphne Caruana Galizia Foto: reuters

Caruana Galizia värskeimad artiklid puudutasid Malta peaministri Joseph Muscati ja tolle assistentide tegevust, mis hõlmas Malta passide müümist välismaalastele ja Aserbaidžaani valitsuselt saadud makseid. Kohaliku meedia teatel tegi ajakirjanik 15 päeva enne mõrva politseisse avalduse, millest teatas, et on saanud tapmisähvardusi. Enne Muscati Tööpartei võiduga lõppenud kevadisi Malta valimisi ütles Caruana Galizia väljaandele Politico, et kardab Muscati võidu korral oma elu pärast.

Muscat korraldas eile pressikonverentsi, milles mõistis tapmise hukka. „Igaüks teab, et Caruana Galizia kritiseeris mind teravalt, nii poliitilises kui isiklikuks plaanis,“ ütles peaminister. „Ent seda barbaarset tegu ei saa õigustada.“ Opositsioonilise Rahvuspartei juht Adrian Delia, keda ajakirjanik samuti kritiseeris, nimetas Caruana Galizia tapmist märgiks Malta demokraatia ja sõnavabaduse hävingust. Sliema linnas protestisid eile õhtul mõrva vastu tuhanded inimesed.