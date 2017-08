Sõjalaeva ja tankeri kokkupõrke järel võeti ametist maha USA 7. laevastiku ülem

Viitseadmiral Joseph Aucoin Foto: KAZUHIRO NOGI, AFP

USA merevägi teatas, et Jaapanis Yokosukas baseeruva 7. laevastiku ülem, viitseadmiral Joseph Aucoin on ametist vabastatud. See samm järgneb USA raketihävitaja USS John S. McCaini esmaspäevasele kokkupõrkele kaubalaevaga.