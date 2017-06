Šoigu: olukord Venemaa läänepiiridel halveneb NATO sõjalise aktiivsuse kasvu tõttu

Olukorral Venemaa läänepiiridel on tendents halvenemise suunas NATO sõjalise aktiivsuse kasvu tõttu Ida-Euroopas, teatas kolmapäeval kaitseministeeriumi kolleegiumi väljasõiduistungil Kaliningradis Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu.

„Olukorral, mis kujuneb meie läänepiiridel, on tendents halvenemise suunas. See on seotud NATO riikide sõjalise aktiivsuse suurenemisega Ida-Euroopas. Põhja-Atlandi allianss suurendab oma kohalolekut Balti riikides. Täiustatakse nende meresadamate, lennuväljade ja teiste sõjaliste objektide infrastruktuuri,“ ütles Šoigu TASS-i vahendusel.

Šoigu tuletas meelde, et NATO viib lõpule nelja mitmerahvuselise pataljoni loomist Venemaa piiridel. „Balti riikides ja Poolas viiakse lõpule nelja pataljonisuuruse taktikalise grupi formeerimist, mille kogukoosseis on umbes 5000 sõjaväelast koos relvastuse ja sõjatehnikaga,“ ütles Šoigu.

Lisaks sellele jätkab USA Šoigu sõnul raketitõrjesüsteemi Euroopa segmendi positsioonidele paigutamist. „2018. aastaks plaanitakse lisaks raketitõrjebaasile Rumeenias võtta kasutusele analoogiline objekt Poolas,“ ütles Šoigu.

Kaliningradi lennates tahtis Šoigu lennukile Vene meedia teatel läheneda NATO hävitaja F-16, mille aga tõrjus tagasi ministrit eskortinud Vene hävitaja Su-27.