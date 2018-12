Sofi Oksanen: Soomes on isamaalisus kadumas, sellest huvituvad eelkõige äärmuslike vaadete esindajad!

Oksanen leiab, et patriotism ehk isamaalisus on positiivne ja inimesi ühendav, aga Soomele on see miskipärast üsna võõras, eriti võrreldes Eesti või Norraga.

Näiteks Norra noored kannavad riigi iseseisvust tähistades rahvariided, aga soomlased ei tee seda pigem kunagi.

Oksaneni hinnangul seostub patriotism täna Soomes äärmuslike vaadetega: ekstremism, ksenofoobia, rahvuslikkus. Selliste mõtteviiside esindajad uhkeldavad riigilipu kandmisega. Ja samasugune hoiak on levimas ka mujal riikides üle maailma.

Kirjanik muretseb, et kui riik isamaalisust ei edenda, siis soodustab patriotism pigem rahva seas lõhe süvenemist. Ja lõhestunud rahvas on alati nõrk.