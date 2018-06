Sloveenia parlamendivalimised võitis sisserändevastane erakond

SDS väidab, et sisserändajate peale kulutatud raha oleks parem kulutada riigi julgeolekujõududele. Janša on öelnud, et tahab, et Sloveeniast saaks maa, mis seab esikohale sloveenide heaolu ja julgeoleku.

LMS-i (Marjan Sareci Nimekiri) juhib koomik ja poliitiline satiirik Marjan Sarec, kes esitleb ennast süsteemivastase poliitikuna.