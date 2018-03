Slovakkia siseminister astus ajakirjaniku mõrva tekitatud kriisi tõttu tagasi

Kaks nädalat pärast poliitilise kriisi algust, mille kutsus esile ajakirjanik Ján Kuciaki ja tema elukaaslase mõrv, astus tagasi Slovakkia siseminister Róbert Kaliňák, millest ei pruugi aga enam olukorra lahendamiseks piisata, vahendab The Slovak Spectator.

„Ma teen uurijate ja nende võime jaoks rahus tööd teha palju rohkem, kui tagasi astun,” ütles Kaliňák, rõhutades, et riigi stabiilsus on praegusel hetkel kõige tähtsam, mille poole püüelda.

Kaliňáki tagasiastumist võib pidada osaliseks lahenduseks. Valitsev koalitsioon on kogu nädalavahetuse läbirääkimisi pidanud. Mõrvatud Kuciaki viimases artiklis väideti, et Slovakkia valitsuses olevatel inimestel on sidemeid Itaalia maffiaga.

„Me peame teadma, miks, ja me peame teadma, kes,” ütles Kaliňák mõrvajuurdluse kohta. Ta ei olnud nõus, et politseipresident Tibor Gašpar peaks tagasi astuma ning nimetas teda tugevaimaks ja parimaks politseipresidendiks Slovakkia ajaloos.

„Minu tool ei ole minu jaoks kunagi tähtis olnud. Tähtis asi on, et me toome mõrvarid kohtu ette,” ütles Kaliňák.

Kaliňák seisab ise silmitsi ka sabotaažisüüdistustega. Prokurör Vasil Špirko teatas neljapäeval, et esitab kriminaalkaebuse Kaliňáki ja kolme tipppolitseiametniku kohta, süüdistades neid sabotaažis, ning väitis, et Kaliňák on osalenud rahapesus.

Reedel marssis Bratislava ja veel umbes tosina Slovakkia linna tänavatel kuni sada tuhat inimest, kes ei nõudnud mitte ainult Kaliňáki, vaid ka peaminister Robert Fico ja kogu valitsuse tagasiastumist.