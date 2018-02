Slovakkia peaminister Fico näitas pressikonverentsil miljonit eurot, mille võib saada informatsiooni eest ajakirjaniku mõrva kohta

Slovakkia peaminister Robert Fico tegi teatavaks miljoni euro suuruse vaevatasu inimesele, kes annab informatsiooni uuriva ajakirjaniku Ján Kuciaki mõrva kohta.

27-aastane Kuciak ja tema elukaaslane Martina Kušnírová lasti maha nende kodus, Bratislavast 65 kilomeetri kaugusel asuvas Veľká Mačas. Mõlemad leiti pühapäeval ühe kuulihaavaga, vahendab BBC News.

Teadete kohaselt pidi Kuciak avaldama uuriva artikli Itaalia maffia seostest Slovakkia kõrgetasemelise poliitilise korruptsiooniga.

Fico andis eile pressikonverentsi, kus seisis rahahunniku kõrval, mille valitsus lubab anda vaevatasuks informatsiooni eest topeltmõrva kohta.

Slovakkia meedia teatel on uurimise all olnud ka Fico vanemnõunik Mária Trošková.

„Ärge seostage süütuid inimesi ilma tõenditeta topeltmõrvaga,” ütles Fico eile ajakirjanikele. „See läheb üle piiri. See ei ole enam naljakas.”

Fico kurtis pressikonverentsil tragöödia poliitilise ärakasutamise üle, sest opositsioonipoliitikud olid korraldanud pressikonverentsi, kus süüdistasid valitsevat erakonda SMER mõrvadega seotuses.

Politseipresident Tibor Gašpar ütles, et Slovakkia võimud on alates esmaspäevast küsitlenud 20 inimest ning on võtnud ühendust Tšehhi ja Itaaliaga.

Fico on öelnud, et kohtub meedia esindajatega, et kinnitada neile, et „sõnavabaduse kaitse ja ajakirjanike ohutus on meie ühine prioriteet, mis on minu valitsuse jaoks äärmiselt tähtis”.