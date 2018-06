Sky News: Vene julgeolekuteenistus FSB piinab kahtlusaluseid tunnistuse kättesaamiseks elektrišokkidega

Mitmed kinnipeetud ütlevad, et FSB agendid pidasid nad kinni, peksid, piinasid ning andsid neile elektrišokke. Nende sõnul sunniti neid tegema ülestunnistusi ning nende autodesse pandi relvi ja lõhkeaineid. Nagu ka hr. Filinkov, väidavad nad, et neil ei olnud plaanis terroriakte läbi viia.

Viktor Filinkov kohtus enda naise Aleksandraga antifašistlikes võrgustikes. Ta oli Pulkovo lennujaamas teel Kiievisse enda naisele külla minemas, kui ta kinni peeti. Aleksandra põgenes Soome otsima poliitist asüüli. Naise sõnul on massiline opositsioonirühmade eemaldamine suurte ürituste eel tavaline nähtus ja et FSB tahab näidata kui hästi nad ennetavad terroriakte. Selle tarvis vajavad nad inimesi, keda keegi ei kaitse, kelle süütus on ebaselge ja kes on eelnevalt olnud politsei või FSB mustas nimekirjas.

Ilja Kapustin pääses FSB küüsist. Tema on samuti antifašist, kes hetkel otsib Helsingis asüüli. Tal on ikka veel armid kõhul elektrišokirelvast, mida kasutati tema piinamisel 4 kuud tagasi. Tema arvates lasti tal karistuseta minna, sest ta keeldus midagi üles tunnistamast. Kapustin räägib, et pärast igat küsimust kasutati ta peal elektrišokirelva, mida lasti talle kõhtu, puusa ja kubemesse. Kapustini sõnul korrati iga küsimust 5-10 korda. Pärast igat elektrišokki tundis ta üle keha raskeid krampe. Peale kolme tunni pikkust piinamist ähvardati murda tema jalaluud ja visata ta bussist välja metsa alla külmuma.

Vene juurdluskomitee, keda peaksid taolised juhtumid huvitama, taganes uurimisest. Nende sõnul ei saa kindel olla, et väidetavad armid elektrišokirelvast ei ole putukahammustused. FSB, Vene juurdluskomitee ja prokuratuur keelduvad kommenteerimast, kuigi tegu ei ole kunagi otsese eituse, vaid pigem laveeriva edasilükkamisega.

Viktor Filinkovi advokaadi hr Tšerkasovi sõnul ei ole viimase 20 aasta jooksul toimunud piinamissüüdistuse saanud FSB agentide kohta mingeid andmeid. Pea võimatu on alustada menetlust politseiniku või enamgi veel, FSB agendi vastu.